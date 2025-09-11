Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 24/10/2022
Índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista durante esta madrugada. Enquanto os índices da Austrália,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco do Japão (BoJ) voltou a intervir, pela segunda vez hoje, através do programa de emergência da compra de obrigações. Apesar...
Esta semana foi marcada pela demissão da primeira-ministra britânica, Liz Truss, na sequência de uma tentativa falhada de introduzir...
Tal como os automóveis não podem conduzir sem ter óleo no depósito ou uma bateria carregada, o mercado para novas tecnologias...
Durante a tarde podemos observar alguma fraqueza do dólar, pois as hipóteses de uma subida extra da taxa FOMC este ano. No entanto, esse...
A Bitcoin está a posicionar-se novamente abaixo dos 19.000 dólares. Os índice dos EUA abriram de forma estável, mas os...
Os mercados bolsistas e os restantes ativos de risco estão a recuperar, após as notícias não oficiais do WSJ, cujo informador,...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO 10h30
As ações da Adidas (ADS.DE) caíram mais de 10,0% à medida que a empresa reduziu a sua orientação financeira durante...
Os dados de vendas a retalho do Canadá para Agosto foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se melhor do que o esperado,...
GBPUSD continua o movimento descendente iniciado ontem depois de Truss se ter demitido do cargo de primeiro-ministro. Na última hora, observamos...
