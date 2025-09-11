Última hora: GBPUSD desvaloriza perto de 1%
GBPUSD continua o movimento descendente iniciado ontem depois de Truss se ter demitido do cargo de primeiro-ministro. Na última hora, observamos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Filecoin é o tokem de um projecto desenvolvido dentro de uma plataforma descentralizada para o armazenamento de dados. Os seus criadores...
DE30 desvaloriza perto de 1.5% Adidas revê em baixa as projeções para 2022 Deutsche Bank reduz pessoal...
O Snap (SNAP.US) mais uma vez decepcionou as expectativas de Wall Street, depois da empresa ter apresentado o seus resultados trimestrais. Os fracos resultados do...
O relatório da EIA divulgado ontem mostrou que os inventários de gás natural dos EUA aumentaram 111 mil milhões de pés...
A sessão de sexta-feira volta a ser dominada por uma deterioração no sentimento do mercado, com a bolsa portuguesa a recuar mais de...
O EURCAD pode vir a registar períodos de maior volatilidade durante esta sessão. Em primeiro lugar, a Cimeira da UE começa hoje e...
Índices europeus voltam a estar pressionados Início da Cimeira da UE - os membros irão discutir detalhes...
Os índices dos EUA aprofundaram as ontem e terminaram em baixa pelo segundo dia consecutivo. O S&P 500 caiu 0,80%, o Dow Jones caiu...
