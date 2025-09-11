Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 21/10/2022
Os índices dos EUA aprofundaram as ontem e terminaram em baixa pelo segundo dia consecutivo. O S&P 500 caiu 0,80%, o Dow Jones caiu...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Credit Suisse emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDNZD. O banco recomenda entradas longas no par, considerando...
A Energy Information Administration publicou hoje os dados sobre o fornecimento doméstico de gás natural que aumentou em 111 mil milhões...
O índice alemão está a tentar recuperar as quedas desta sessão Gráfico D1 O DE30 está a tentar recuperar...
ABERTURA DE MERCADO 10h30
O número de americanos a preencher para o subsídio de desemprego foi de 0,214 milhões na semana que terminou a 15 de Outubro,...
A primeira-ministra britânica Liz Truss anunciou hoje a sua demissão numa declaração hoje às 13:30. Truss reuniu-se...
JP Morgan Chase apresentou os seus resultados na sexta-feira que ultrapassaram as previsões dos analistas e ajudaram a acalmar temporariamente o...
O fabricante americano de carros eléctricos Tesla (TSLA.US) apresentou os resultados trimestrais após o fecho da sessão de ontem,...
O Banco Central da República da Turquia procedeu hoje a uma redução das taxas de juro superior ao previsto. O mercado esperava que...
