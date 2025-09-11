DE30: DAX continua a recuar
A sessão de quinta-feira está a ser marcada por quedas nos principais índices europeus. O DAX está a perder quase 1% e quebrou...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A sessão de quinta-feira está a ser marcada por quedas nos principais índices europeus. O DAX está a perder quase 1% e quebrou...
A sessão de quinta-feira está a ser marcada por quedas nos principais índices europeus. O DAX está a perder quase 1% e quebrou...
A fraqueza do iene japonês é um tópico desta manhã, depois do USDJPY ter ultrapassado acima da marca dos 150,00, pela primeira...
A fraqueza do iene japonês é um tópico desta manhã, depois do USDJPY ter ultrapassado acima da marca dos 150,00, pela primeira...
O iene japonês continua a enfraquecer, à medida que o Banco do Japão continua a ter uma postura bastante dovish em relação...
O iene japonês continua a enfraquecer, à medida que o Banco do Japão continua a ter uma postura bastante dovish em relação...
A bolsa portuguesa está a registar perdas, em linha com os pares europeus. Neste momento, o PSI encontra-se a ser negociado perto da marca dos 5.406...
A bolsa portuguesa está a registar perdas, em linha com os pares europeus. Neste momento, o PSI encontra-se a ser negociado perto da marca dos 5.406...
Índices europeus seguem em baixa Espera-se que o CBRT avance com uma redução de 100 pts sobre as taxas de juro Destaque...
Índices europeus seguem em baixa Espera-se que o CBRT avance com uma redução de 100 pts sobre as taxas de juro Destaque...
Os índices de Wall Street caíram durante a sessão de ontem à medida que o momentum de alta que marcou o início da...
Os índices de Wall Street caíram durante a sessão de ontem à medida que o momentum de alta que marcou o início da...
Comecemos a análise de hoje com o índice Dow Jones (US30), que recentemente começou com uma correcção de alta e quebrou...
Comecemos a análise de hoje com o índice Dow Jones (US30), que recentemente começou com uma correcção de alta e quebrou...
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. O crude caiu...
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. O crude caiu...
As criptomoedas continuam a consolidar, com a Bitcoin forçada a defender a marca dos 19.000 dólares e o Ethereum a recuar...
As criptomoedas continuam a consolidar, com a Bitcoin forçada a defender a marca dos 19.000 dólares e o Ethereum a recuar...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador