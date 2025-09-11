O dólar com medo do Fed? Moeda entre as maiores quedas da sessão 💡
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ouro mantém forte avanço nesta segunda-feira, 1º de setembro, após recorde histórico na sexta-feira O ouro continuou...
06h00 (horário de Brasília) – Zona do Euro – Dados de emprego de julho: Taxa de desemprego: 6,2% Projeção:...
08h30 – Dados de vendas no varejo da Suíça: Divulgado: 0,7% Esperado: 3,6% Anterior: 3,8% Revisado: 3,9% — O conteúdo...
O primeiro dia de setembro não marca apenas a volta às aulas no hemisfério norte, mas também o fim não oficial das férias...
Tribunal de apelações dos EUA considera ilegais tarifas de Trump; ouro atinge recorde e bolsas caem Um tribunal de apelações...
Sessão europeia fecha em baixa; Wall Street pressionada por tecnologia; ouro e prata em rali A sessão europeia terminou no vermelho, com...
Prata (SILVER) sobe quase 2%, negociada a US$ 39,70/oz, apoiada pelo avanço do ouro e pela fraqueza do índice do dólar norte-americano. O...
Futuros de milho em alta com projeção abaixo do USDA e mudança no posicionamento dos especuladores 📈 Os contratos futuros de milho...
Setembro começa com uma enxurrada de dados macroeconômicos que podem gerar fortes movimentos nos mercados globais. Embora a próxima...
O ouro está em uma forte sequência de quatro altas consecutivas, incluindo a sessão de hoje. O metal está rompendo as máximas...
Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (final de agosto): 58,2 (previsão 58,6; anterior 58,6) Condições...
Os futuros dos Estados Unidos registram uma correção após a sessão anterior, na qual o S&P 500 atingiu novas máximas...
Ontem, o principal índice da bolsa americana fechou em um novo recorde histórico. Os investidores mantiveram parte do otimismo de ontem,...
Mercados europeus recuam diante de dados econômicos alemães fracos e vendas no setor bancário do Reino Unido (29.08.2025) As ações...
Venda generalizada de ações de semicondutores e software pressiona Wall Street 🗽 Os contratos futuros do Nasdaq 100 (US100) caem mais...
Índice de Preços PCE YoY (julho): 2,6% (Previsão: 2,6%, Anterior: 2,6%); PCE MoM: 0,2% (Previsão: 0,2%, Anterior: 0,3%) Índice...
10:30 BRT – Variação do PIB do Canadá: PIB Core A/A: 0,9% (Previsto: 1,3%; Anterior: 1,2%) PIB Core M/M: -0,1%...
EUA - Núcleo da Inflação PCE: 2,9% a/a (Previsão: 2,9% a/a; Anterior: 2,8% a/a) EUA - Núcleo da Inflação...
13h00 BST – Alemanha – Dados de Inflação (agosto) CPI Alemanha (YoY): 2,2% (previsto: 2,1%; anterior: 2,0%) CPI...
