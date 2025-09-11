Destaques da manhã (16.04.2025)
Após a sessão de ontem em Wall Street, na qual os índices apagaram os ganhos anteriores, hoje estamos testemunhando uma nova onda...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O S&P 500 ativou nesta segunda-feira sua primeira “cruz da morte” em três anos, um sinal técnico que reforça o tom...
Índices dos EUA em Wall Street começaram o dia com ganhos, impulsionados por resultados bancários melhores que o esperado para...
📉 Contratos futuros de cacau negociados na ICE (COCOA) caem quase 4% hoje, pressionados por previsões de chuvas no Brasil e na Ásia e por...
A União Europeia espera que as tarifas dos EUA continuem em vigor, já que as discussões comerciais avançaram pouco, segundo...
Os índices americanos abrem em alta. Os ganhos não são significativos, mas uma leve melhora na clareza do mercado global está...
Petróleo Bruto: O Goldman Sachs, em seu último relatório, prevê uma faixa de negociação mais baixa para o petróleo...
Todo mundo conhece e usa os cartões Visa. No entanto, poucos entendem como funciona o processo de pagamento e quais empresas estão envolvidas....
Apesar de ter apresentado lucros acima do esperado no primeiro trimestre, a Johnson & Johnson não conseguiu conquistar os investidores. As ações...
Conforme a ASML Holding se prepara para divulgar seus resultados do primeiro trimestre na quarta-feira, 16 de abril de 2025, os investidores estão...
As ações da Boeing (BA) estão em queda de quase 3% no pré-mercado nos EUA, após relatos de que a China instruiu suas...
IPC anual do Canadá: 2,3% (previsão 2,7%, anterior 2,6%) IPC mensal do Canadá: 0,3% (previsão 0,7%, anterior 1,1%) Vendas...
Situação geral do mercado: O sentimento no mercado europeu permanece positivo. A maioria dos setores está registrando fortes ganhos...
07:00 (horário de Brasília), Alemanha – Sentimento Econômico ZEW da Alemanha para abril: Resultado: -14 Previsão:...
Os mercados futuros permanecem estáveis após as altas recentes, impulsionadas por um sentimento positivo gerado pelo anúncio da semana...
Fatos Donald Trump suspendeu as mudanças tarifárias dos EUA para a maioria dos países por 90 dias e isentou temporariamente...
O Banco da Reserva da Austrália (RBA) divulgou hoje a ata de sua reunião de política monetária de abril, que mostrou que os...
Os mercados financeiros nesta terça-feira começam com ganhos relativamente positivos nos principais índices de ações....
Calendário Econômico: Indicadores de Inflação e Resultados Corporativos nos EUA Futuros indicam um início...
