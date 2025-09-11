Última hora: dólar americano pouco reage aos dados publicados hoje sobre a produção industrial
A produção industrial nos EUA aumentou 0,4% em Setembro, após um declínio de -0,1% MoM revisto para cima em Agosto e acima...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
ABERTURA DE MERCADO AMERICANO 10h30
As acções da Johnson & Johnson (JNJ.US) subiram para máximos dos últimos dois meses depois de a empresa de medicamentos...
Liz Truss pede desculpa mas insider continua a exigir a sua demissão BoE rejeita relatório do FT sobre o adiamento do início...
O Goldman Sachs (GS.US) apresentou hoje os resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas tanto em termos de ganhos por acção...
Petróleo Espera-se que os EUA libertem mais petróleo das Reservas Estratégicas de Petróleo, a fim de baixar os preços...
A Tesla (TSLA.US) teve um desempenho significativamente inferior ao do S&P 500 desde o início do ano, perdendo mais de 38%, em comparação...
DAX continua a valorizar, mas começa a ter dificuldades em ultrapassar acima dos níveis de Fibonacci nos 23,6% Credit Suisse (CSGN.CH)...
O gigante de streaming, Netflix (NFLX.US) irá apresentar os resultados após a fecho da sessão em Wall Street. Os dados de hoje poderão...
