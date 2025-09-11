📅 Webinars em direto esta semana
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
A primeira sessão de negociação nos mercados europeus está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado. O mercado...
A primeira sessão de negociação nos mercados europeus está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado. O mercado...
A temporada das earnings em Wall Street para o 3º trimestre de 2022 está a começar. Os principais bancos americanos lançaram...
A temporada das earnings em Wall Street para o 3º trimestre de 2022 está a começar. Os principais bancos americanos lançaram...
O par GBPUSD reagiu em alta, depois do Chanceler Jeremy Hunt ter anunciado que quase todos os cortes fiscais estabelecidos no mini-orçamento estão...
O par GBPUSD reagiu em alta, depois do Chanceler Jeremy Hunt ter anunciado que quase todos os cortes fiscais estabelecidos no mini-orçamento estão...
Bank of America (BOC.US) Os analistas esperam uma queda nos lucros devido à redução da actividade bancária de investimento...
Bank of America (BOC.US) Os analistas esperam uma queda nos lucros devido à redução da actividade bancária de investimento...
As criptomoedas voltaram a consolidar, após o forte recuo registado na quinta-feira. A Bitcoin está a ser negociada perto dos $19,200 no...
As criptomoedas voltaram a consolidar, após o forte recuo registado na quinta-feira. A Bitcoin está a ser negociada perto dos $19,200 no...
Apesar da última semana ter sido marcada por períodos de elevada volatilidade, o principal par cambial EUR/USD continua a ser negociado de...
Apesar da última semana ter sido marcada por períodos de elevada volatilidade, o principal par cambial EUR/USD continua a ser negociado de...
A bolsa portuguesa está a aproveitar o clima de risk-on nos mercados para recuperar, sendo que o PSI encontra-se neste momento a valorizar mais...
A bolsa portuguesa está a aproveitar o clima de risk-on nos mercados para recuperar, sendo que o PSI encontra-se neste momento a valorizar mais...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador