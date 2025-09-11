Última-hora: Vendas a retalho nos EUA inalteradas, dólar mantem os ganhos
Vendas a retalho para Setembro: 0,0% MoM (previsto: 0,2% MoM ; anterior: 0,3% MoM) Principais vendas a retalho: 0.1% MoM (previsto: -0.1% MoM ; anterior:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Vendas a retalho para Setembro: 0,0% MoM (previsto: 0,2% MoM ; anterior: 0,3% MoM) Principais vendas a retalho: 0.1% MoM (previsto: -0.1% MoM ; anterior:...
Hoje, cinco grandes bancos dos EUA estão a divulgar os resultados referentes ao terceiro trimestre de '22. Aqui estão os destaques: JPMorgan...
O Financial Times informa que o actual Chanceler do Tesouro do governo de Truss, Kwasi Kwarteng, é provável que seja despedido. Além...
US500 caiu fortemente após a publicação dos resultados de ontem do IPC dos EUA, contudo o movimento descendente foi interrompido perto...
A Hungria tomou uma decisão de emergência ao introduzir um novo instrumento sob a forma de uma taxa de depósito nocturno de 18%. A...
A sessão de ontem ficou marcada por períodos de elevada volatilidade, depois de terem sido conhecidos os dados sobre a inflação...
Índices europeus seguem em terreno positivo Vendas a retalho referentes ao mês de Setembro em destaque Resultados trimestrais dos principais...
Os mercados de acções terminaram o dia de ontem em terreno positivo e os ganhos estão a prolongar-se esta sessão. As acções...
