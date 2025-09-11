Última hora: JAP225 valoriza mais de 3%, à medida que o sentimento no mercado melhora
Os mercados de acções terminaram o dia de ontem em terreno positivo e os ganhos estão a prolongar-se esta sessão. As acções...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, apesar dos dados do IPC dos EUA terem sido piores do que se esperava....
ATUALIZAÇÃO - VISÃO SEMANAL
A Reuters avançou hoje que, o novo modelo do BCE, chamado Target-Consistent Terminal Rate, mostrou que o Banco Central precisava de aumentar as...
A PepsiCo (PEP.US) fez uma revisão em alta das perspectivas para o ano esta quarta-feira à medida que o aumento dos preços impulsionava...
A sessão de hoje fica marcada por períodos de elevada volatilidade. Os índices europeus começaram as negociações...
O preço do Bitcoin posicionou-se abaixo dos 19.000 dólares, enquanto que a Ethereum está a ser negociada abaixo dos 1.230 dólares,...
As acções da Walgreens (WBA.US) subiram quase 7,0% no pré-mercado depois do operador da drogaria ter registado lucros e receitas trimestrais...
O maior fundo mútuo de gestão de activos do mundo, BlackRock (BLK.US) abriu a época de ganhos entre o sector financeiro dos EUA. O...
- Manchete. Real:8,2% YoY. Previsto: 8,1% YoY. Anterior: 8,3% YoY. "Inflação mensal: 0,4% MoM (previsto: 0,2% MoM; anterior: 0,1%...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
