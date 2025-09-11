Dados do IPC saem acima das expectativas do mercado
- Manchete. Real:8,2% YoY. Previsto: 8,1% YoY. Anterior: 8,3% YoY. "Inflação mensal: 0,4% MoM (previsto: 0,2% MoM; anterior: 0,1%...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
O governo britânico está prestes a mudar a sua abordagem ao "mini" orçamento em grande escala. O governo deve considerar...
Às 13h30 foram conhecidos os dados sobre a inflação dos EUA, que voltou a surpreender os investidores. Tanto a manchete como...
A sessão desta quinta-feira está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado. O Dax está a subir quase 1%, e a atenção...
O relatório sobre a inflação, segundo o IPC dos EUA para Setembro será conhecido às 13h30 e será o indicador...
O índice alemão está a recuperar antes da publicação dos dados sobre a inflação. Gráfico D1 O...
Esta manhã, o mercado do gás registou períodos de maior volatilidade com as notícias da fábrica de processamento...
O par USDJPY continua a subir e voltou a atingir níveis de 1998, perto dos 147,00 enquanto o Ministro das Finanças japonês Shunichi...
