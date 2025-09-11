Gráfico do dia- USDJPY (13.10.2022)
O par USDJPY continua a subir e voltou a atingir níveis de 1998, perto dos 147,00 enquanto o Ministro das Finanças japonês Shunichi...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O par USDJPY continua a subir e voltou a atingir níveis de 1998, perto dos 147,00 enquanto o Ministro das Finanças japonês Shunichi...
O par USDJPY continua a subir e voltou a atingir níveis de 1998, perto dos 147,00 enquanto o Ministro das Finanças japonês Shunichi...
Índices europeus seguem de forma estável Os dados do IPC dos EUA para Setembro deverão mostrar uma desaceleração Inventários...
Índices europeus seguem de forma estável Os dados do IPC dos EUA para Setembro deverão mostrar uma desaceleração Inventários...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem novamente em baixa. O S&P 500 e o Nasdaq prolongaram a série de perdas...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem novamente em baixa. O S&P 500 e o Nasdaq prolongaram a série de perdas...
A Casa Branca está a considerar uma proibição do alumínio russo em resposta à escalada militar do Kremlin na Ucrânia....
A Casa Branca está a considerar uma proibição do alumínio russo em resposta à escalada militar do Kremlin na Ucrânia....
O par EURUSD conseguiu apagar a maior parte das perdas de hoje na sequência dos novos comentários de Kashkari, do Fed. O Presidente do Banco...
O par EURUSD conseguiu apagar a maior parte das perdas de hoje na sequência dos novos comentários de Kashkari, do Fed. O Presidente do Banco...
O WTI está a prolongar as quedas pelo terceiro dia consecutiva, apesar de não existir nenhum motivo por detrás destas reações....
O WTI está a prolongar as quedas pelo terceiro dia consecutiva, apesar de não existir nenhum motivo por detrás destas reações....
Os dados da inflação, segundo o indicador IPP nos EUA estão a pesar no sentimento do mercado, apesar dos investidores estarem agora...
Os dados da inflação, segundo o indicador IPP nos EUA estão a pesar no sentimento do mercado, apesar dos investidores estarem agora...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Os preços ao produtor nos EUA diminuíram para 8,5%YoY em Setembro de 8,7% no mês anterior, ainda acima das expectativas do mercado...
Os preços ao produtor nos EUA diminuíram para 8,5%YoY em Setembro de 8,7% no mês anterior, ainda acima das expectativas do mercado...
Os resultados da Pepsico (PEP.US) superaram as expectativas dos analistas pelo terceiro trimestre consecutivo. Juntamente com os resultados bem sucedidos,...
Os resultados da Pepsico (PEP.US) superaram as expectativas dos analistas pelo terceiro trimestre consecutivo. Juntamente com os resultados bem sucedidos,...
A sessão desta quarta-feira está a ser marcada pelo sentimento misto entre os mercados. Os investidores estarão atentos hoje aos dados...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador