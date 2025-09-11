Visão Semanal - 11/10/22
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
VISÃO SEMANAL 11/10/22
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Análise aos dados do NFP publicados na sexta-feira Decisão...
A sondagem realizada pelo Fed de Nova Iorque mostrou que as expectativas sobre a inflação foram revistas em baixa. Os índices...
As acções da Uber Technologies Inc. (UBER.US) e da Lyft Inc (LYFT.US) caíram mais de 10% esta terça-feira após a administração...
O euro aproveitou os comentários do economista-chefe do BCE Phillip Lane para recuperar. Na sua opinião, há uma hipótese de...
Índices dos EUA negoceiam em baixa A Coinbase (COIN.US) faz parceria com Google (GOOGL.US) Leggett & Platt (LEG.US) cai em meio a perspectivas...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
O preço da Bitcoin voltou a testar os níveis de 19.100 dólares, acabando por pressionar as restantes altcoins. O mercado das...
Petróleo Os preços do petróleo registaram o maior salto semanal desde Março, após a decisão da OPEP+ de...
O preço do petróleo caiu mais de 2,5%, prologando as quedas em relação ao máximo recente de 93 dólares,...
A sessão de terça-feira na Europa está mais uma vez a ser marcada por quedas. O Banco Mundial e o FMI estão preocupados com...
