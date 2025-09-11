Resumo Diário: Pausa nas Tarifas de Tecnologia Reacende Esperanças no Mercado
As ações de tecnologia subiram após Trump suspender temporariamente tarifas de importação sobre smartphones, computadores...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Nvidia anunciou planos para construir supercomputadores de IA nos Estados Unidos, com a produção de até US$ 500 bilhões em...
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu suas projeções para o crescimento da demanda...
As ações da Apple dispararam após receberem isenções temporárias das tarifas do presidente Trump. As ações...
Os mercados operam em alta após uma sexta-feira agitada. Os títulos do Tesouro inicialmente caíram devido a um relatório fraco...
Situação geral do mercado: O sentimento durante a primeira sessão desta semana na Europa é muito positivo. Os contratos...
A Intel anunciou na segunda-feira que venderá uma participação de 51% em seu negócio da Altera para a firma de private equity...
Fatos O índice EU50 perdeu 20% de seu valor de mercado durante a recente correção e atualmente ainda está 13% abaixo dos...
As ações do Goldman Sachs (GS.US) estão subindo cerca de 2,5% após a instituição financeira divulgar os resultados...
A escalada da guerra comercial entre China e EUA motivou o Banco Popular da China (PBOC) a tomar uma medida inédita, elevando a taxa de referência...
03:30 AM Suíça – Dados de Inflação de Março: PPI (YoY): -0,1% (real) | -0,1% (anterior) PPI...
O calendário econômico de hoje está excepcionalmente leve, mesmo para uma segunda-feira. Estamos prestes a receber o Índice...
Wall Street se recuperou claramente na sexta-feira, com os principais índices encerrando a última sessão da semana no positivo...
Os índices norte-americanos recuperaram as perdas da abertura e caminham para encerrar o pregão em território positivo (Nasdaq:...
📈 Futuros do trigo na Bolsa de Chicago (WHEAT) disparam quase 3% hoje, alcançando um nível técnico chave em meio à persistência...
O ouro atinge hoje novas máximas históricas, subindo mais de 1,5% (com pico superior a 2%), à medida que a demanda pelo metal precioso...
A segunda semana de abril foi marcada por uma volatilidade massiva nos mercados. Primeiro, os índices dos EUA entraram oficialmente em mercado de...
O relatório da Universidade de Michigan parece refletir fortes preocupações com o aumento dos preços, possivelmente impulsionado...
