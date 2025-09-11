DE30: DAX posiciona-se abaixo dos mínimos da última sessão
A sessão de terça-feira na Europa está mais uma vez a ser marcada por quedas. O Banco Mundial e o FMI estão preocupados com...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As acções da Ferrexpo (FXPO.UK), a empresa de mineração ucraniana que explora minério de ferro e que está cotada...
A sessão de hoje está a ser marcada por novas quedas nos mercados europeus, onde a bolsa portuguesa segue a desvalorizar mais de 0,8%. Entre...
O relatório sobre o emprego do Reino Unido para Agosto divulgado esta manhã revelou-se melhor do que o mercado esperava. A taxa de desemprego...
Índices europeus voltam a recuar Destaque para as intervenções de vários responsáveis dos Bancos Centrais Dados...
Os índices norte-americanos terminaram ontem as negociações em terreno negativo, seguindo as pegadas dos seus pares europeus. O...
O USD continua a ser a liderar os ganhos no início desta semana. O índice do dólar recuperou pela quarta sessão consecutiva...
O sentimento de risk-off volta a estar presente no início desta semana, com as equities mais uma vez sob pressão e o dólar americano...
