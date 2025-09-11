📉US100 quebra abaixo dos 11000 pts⬇
O US100 está a desvalorizar mais de 1,4% esta segunda-feira, enquanto os investidores reavaliavam as perspectivas sobre as políticas monetárias...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O US100 está a desvalorizar mais de 1,4% esta segunda-feira, enquanto os investidores reavaliavam as perspectivas sobre as políticas monetárias...
O US100 está a desvalorizar mais de 1,4% esta segunda-feira, enquanto os investidores reavaliavam as perspectivas sobre as políticas monetárias...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par EURUSD. O banco recomenda entradas curtas nos seguinte níveis: Entrada:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par EURUSD. O banco recomenda entradas curtas nos seguinte níveis: Entrada:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par NZDUSD. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par NZDUSD. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
O Presidente da Reserva Federal de Chicago, Charles L. Evans, indicou que a Reserva Federal pode "relativamente depressa" reduzir a inflação...
O Presidente da Reserva Federal de Chicago, Charles L. Evans, indicou que a Reserva Federal pode "relativamente depressa" reduzir a inflação...
Os índices europeus estão a conseguir contrariar as perdas inicias desta sessão. Contudo, a bolsa portuguesa não está...
Os índices europeus estão a conseguir contrariar as perdas inicias desta sessão. Contudo, a bolsa portuguesa não está...
O Banco de Inglaterra (BoE) surpreendeu hoje os mercados com a decisão de aumentar o limite de compras diárias de obrigações...
O Banco de Inglaterra (BoE) surpreendeu hoje os mercados com a decisão de aumentar o limite de compras diárias de obrigações...
As ações da Rivian Automotive (RIVN.US) caíram mais de 7,5% durante o premarket, após o fabricante do EV ter decidido...
As ações da Rivian Automotive (RIVN.US) caíram mais de 7,5% durante o premarket, após o fabricante do EV ter decidido...
O mercado cripto continua a dar sinais de resistência, enquanto que os mercados tradicionais continuam sob pressão. Segundo a análise...
O mercado cripto continua a dar sinais de resistência, enquanto que os mercados tradicionais continuam sob pressão. Segundo a análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador