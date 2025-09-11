ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 04/10/22
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Rivian Automotive Inc (RIVN.US) subiram acentuadamente durante o "pre-market" depois do concorrente Tesla ter produzido...
As criptomoedas estão a ganhar à medida que o sentimento sobre os principais índices melhora e a força do dólar...
Velho Continente em onda de ascensão Os níveis de água no rio Reno estão a regressar à normalidade A...
Petróleo Os rumores dos meios de comunicação sugerem que a OPEP+ pode decidir um corte de produção que exceda...
O sentimento no mercado continua a melhorar, com os principais índices bolsistas da Europa a registarem subidas superiores a 2%. Os índices...
A sessão de hoje está a ser marcada por um sentimento francamente positivo no lado europeu, depois dos investidores terem começado...
O Reserve Bank of Australia (RBA) surpreendeu hoje os mercados com um aumento inferior ao esperado em relação às taxas de juro. O...
Índices europeus seguem em alta Factory orders and oil inventories data from US Destaque para as declarações...
