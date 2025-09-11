Calendário económico: Destaque para as declarações de alguns membros do Fed
Índices europeus seguem em alta Factory orders and oil inventories data from US Destaque para as declarações...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos Estados Unidos subiram durante a sessão de ontem e terminaram as negociações em terreno positivo, à...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial NZDUSD. O banco recomenda entradas longas com os seguintes pontos...
O PMI industrial segundo o ISM caiu surpreendentemente para 50,9 em Setembro, de 52,8 no mês anterior e abaixo das estimativas dos analistas...
O preço da prata está a subir mais de 7,0%, registando a maior subida desde Fevereiro de 2021. Além disso, as preocuapções...
A sessão de hoje está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado. Os ativos de risco estão a recuperar, enquanto que...
O PMi industrial segundo o ISM nos EUA caiu para 50,9 em Setembro de 52,8 no mês anterior, e abaixo das expectativas dos analistas de 52,2....
As ações da Tesla são das mais negociadas em Wall Street dos últimos 3 anos, contudo, o desempenho da empresa em bolsa tem...
O euro recuperou em relação ao dólar na segunda metade da semana passada. Do ponto de vista técnico, o par cambial continua...
As criptomoedas não têm tido um bom desempenho nos últimos tempos. A cotação da Cardano, apesar das tentativas de...
