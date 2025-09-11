Criptomoedas aguardam pela abretura do mercado norte-americano
Bitcoin continua com dificuldades de ultrapassar acima da marca dos $20.000, sendo que as pressões de venda poderão permanecer enquanto preço...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O petróleo está a subir quase 5% esta segunda-feira, devido às notícias que foram publicados sobre a possibilidade de a OPEP+...
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
DE30 começa a semana em baixa Credit Suisse pressiona o setor financeiro na Europa A primeira sessão desta semana...
O início desta semana está a ser marcado por uma melhoria no sentimento do mercado, onde a bolsa portuguesa segue a valorizar perto de 1%,...
O petróleo está a disparar mais de 4%. O Rally foi desencadeado pelas notícias que sugerem que a OPEP+ poderá decidir...
As acções do banco suíço, Credit Suisse (CSGN.CH) estão a perder mais de 8,5% no início da sessão de hoje,...
Índices europeus seguem estáveis Libra recupera à medida surgem notícias de que o governo britânico...
