Última-hora: USD desvaloriza ligeiramente após os dados
O PCE core nos EUA, que excluiu alimentos e energia, subiu 0,6% m/m em agosto, após ganho de 0,1% em julho e acima das expectativas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Hoje, às 13h30, os investidores do BST serão atendidos com dados de inflação do PCE, a medida preferida pela Reserva Federal....
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
DE30 tenta recuperar parte das perdas registadas esta semana A margem bruta da Nike estraga o sentimento no setor. Ações...
Os dados publicados hoje sobre a inflação do IPC na zona euro mostraram uma aceleração de 9,1% de 10,0% YoY. O mercado esperava...
A libra tem vindo a recuperar nas últimas sessões, apesar dos fracos fundamentos. O anúncio de novas medidas fiscais na semana passada...
Índices europeus seguem em terreno positivo Destaque para o PCE sobre a inflação nos EUA de Agosto Dados sobre...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem novamente em baixa. O S&P 500 caiu 2,11%, o Dow Jones desceu 1,54% e o Nasdaq desceu...
O número de pedidos semanais de desemprego caiu 16k para 193k na semana que terminou a 24 de Setembro, bem abaixo das projecções dos...
