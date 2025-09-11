Última hora: Preços do NATGAS reagem em baixa após o relatório da EIA
A US Energy Information Administration (EIA) avançou hoje que o fornecimento doméstico de gás natural aumentou 103 mil milhões...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O US100 está a cair mais de 3,3%, devolvendo praticamente todos os da sessão anterior, à medida que as yields das obrigações...
A economia dos EUA contraiu em termos homólogos -0,6% no segundo trimestre, após uma contracção de 1,6% no...
A recuperação sustentada revela-se difícil. Gráfico D1 O DE30 volta a cair esta quinta-feira, voltando a testar a marca...
O Kremlin informa que, devido aos resultados do recente referendo, os quatro territórios ocupados pela Rússia serão oficialmente anexados...
DE30 sob pressão Sector imobiliário sob pressão descendente A esta sessão de quinta-feira está...
A taxa de inflação anual na Alemanha subiu para 10,0% A/A em setembro, de 7,9% A/A no mês anterior e acima das estimativas de mercado...
Os meios de comunicação social avançaram que a London Metal Exchange (LME) irá consultar sobre a introdução de...
