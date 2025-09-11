Oportunidade de negociação - AUD/USD
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão de ontem acabou por se revelar animadora para os ativos de risco, onde as equities aproveitaram a melhoria no sentimento do mercado para...
Um dos dados mais acompanhados pelos mercados hoje será o relatório alemão do CPI referente à inflação de Setembro,...
O anúncio de novas medidas fiscais do Reino Unido na sexta-feira passada desencadeou um sell-off nos mercados obrigacionistas e no GBP. Os...
Índices europeus voltam a cair Dados sobre a inflação na Alemanha em destaque Declarações do Banco...
Os índices americanos recuperaram das perdas do início da sessão de ontem e terminaram a negociação com ganhos significativos....
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par EURUSD. O banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes níveis: Entrada:...
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
O mercado das criptomoedas começou a sessão de hoje em terreno negativo, porém o sentimento no mercado acabou por melhorar após...
As ações da Apple (AAPL.US) estão a cair 4,0% no pré-mercado, depois da empresa ter arquivado o seu plano para aumentar...
