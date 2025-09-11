DE30 sob pressão
DE30 continua em queda livre Biogen apoia o sentimento entre as empresas de cuidados de saúde Fraco sentimento entre as empresas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco de Inglaterra (BoE) emitiu uma declaração afirmando que irá realizar compras temporárias de obrigações...
As acções da Biogen, a empresa americana de biotecnologia, estão a subir cerca de 50% durante o pré-mercado. O preço...
O clima de risk-off continua a dominar os mercados. O dólar americano continua a pressionar os ativos de risco, como as acções ou...
Índices europeus voltam abrir em terreno negativo Dados de segundo nível sobre a economia americana Declarações...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista, após uma sessão bastante volátil. O...
O Citi emitiu uma recomendação no par GBPUSD. O banco recomenda entradas curtas no par cambial GBP/USD nos seguintes níveis: Entrada:1.0759 Target:1.0000 Stop:...
O sentimento de risk-off persiste no mercado esta semana. Apesar das tentativas de recuperação, os vendedores continuam a manter o controlo...
