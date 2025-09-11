DE30 permanece abaixo de uma importante zona de resistência
O sentimento de risk-off persiste no mercado esta semana. Apesar das tentativas de recuperação, os vendedores continuam a manter o controlo...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O sentimento de risk-off persiste no mercado esta semana. Apesar das tentativas de recuperação, os vendedores continuam a manter o controlo...
Há duas coisas diferentes que estarão em destaque nas perspetivas para o Q4 da Amazon (AMZN.US) que o mercado não está a prestar...
O índice de confiança dos consumidores do Conference Board subiu para 108,0 em Setembro, em relação aos 103,2 do mês...
As novas encomendas de bens duradouros fabricados nos EUA caíram para -0,2% mês após mês em Agosto, aumentando as perdas de -0,1%...
O petróleo reagiu logo após a Reuters ter avançado que a Rússia, na próxima reunião da OPEP + no dia 5...
O gigante retalhista americano Walmart (WMT.US) informou ontem os investidores sobre o acordo com a Roblox (RBLX.US) e da abertura de duas experiências...
As empresas de energia conseguem recuperar parte das recentes quedas DE30 regista ganhos modestos A sessão de terça-feira está...
As criptomoedas estão a recuperar esta sessão, acabando por beneficiar do clima de risk-on: A Bitcoin e a Ethereum estão a beneficiar...
Petróleo Empresas petrolíferas preparam-se para os furacões nos Estados Unidos - BP e Chevron limitam a produção...
