DE30 continua a ser negociado perto dos mínimos deste ano
Dados do IFO abaixo das projeções DE30 continua a ser negociado perto dos mínimos deste ano Esta segunda-feira...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Esta semana, não perca: 2ª A 6ª FEIRA - 15h00 ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
A GBP está no centro das atenções hoje. A libra esterlina está em queda livre desde sexta-feira, na sequência do anúncio...
O início das negociações desta segunda-feira volta a ser marcado por um sentimento negativo nos mercados europeus. No início...
Índices europeus começaram as negociações em baixa GBP/USD continua a bater novos mínimos Índice...
Os índices asiáticos registaram novas quedas no início desta nova semana. S&P/ASX 200 desvalorizou 1,4%, o Nikkei caiu 2,6%...
Esta sessão está a ser marcada pelo aumento da volatilidade nos mercados. Os índices bolsistas entraram em sell-off e no mercado cambial...
A Bitcoin ainda está a tentar recuperar junto dos mínimos de Junho. No entanto, o sentimento de risk-off nos mercados não ajuda...
EUA, Índices PMIs referentes a Setembro. Industrial. Efectivo: 51.8. Esperado: 51.1. Anterior: 51.5. Serviços. Efectivo:...
