PMIs nos EUA surpreendem pela positiva!
EUA, Índices PMIs referentes a Setembro. Industrial. Efectivo: 51.8. Esperado: 51.1. Anterior: 51.5. Serviços. Efectivo:...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
EUA, Índices PMIs referentes a Setembro. Industrial. Efectivo: 51.8. Esperado: 51.1. Anterior: 51.5. Serviços. Efectivo:...
Bolsas de valores do Velho Continente em queda recorde DE30 faz novo mínimo do ano! A última...
Bolsas de valores do Velho Continente em queda recorde DE30 faz novo mínimo do ano! A última...
Os PMI europeus referentes ao mês de Setembro mostraram que tanto o setor dos serviços como da indústria continuam a dar sinais negativos....
Os PMI europeus referentes ao mês de Setembro mostraram que tanto o setor dos serviços como da indústria continuam a dar sinais negativos....
O PSI continua a prolongar as perdas e encontra-se neste momento a desvalorizar quase 3%, retomando para os níveis marcados pelos 5515 pts. Neste...
O PSI continua a prolongar as perdas e encontra-se neste momento a desvalorizar quase 3%, retomando para os níveis marcados pelos 5515 pts. Neste...
O Governo britânico revelou detalhes do seu chamado "mini orçamento". O seu objectivo é impulsionar o potencial...
O Governo britânico revelou detalhes do seu chamado "mini orçamento". O seu objectivo é impulsionar o potencial...
O franco suíço reagiu em baixa na sequência da decisão de ontem em relação às taxa de juro aumentadas pelo SNB....
O franco suíço reagiu em baixa na sequência da decisão de ontem em relação às taxa de juro aumentadas pelo SNB....
Os PMI de França e da Alemanha foram acompanhados de perto pelos investidores. Os dados franceses foram mistos - o PMI industrial desiludido...
Os PMI de França e da Alemanha foram acompanhados de perto pelos investidores. Os dados franceses foram mistos - o PMI industrial desiludido...
Índices europeus seguem em terreno negativo Destaque para a publicação dos indicadores PMIs na Europa e nos EUA Declarações...
Índices europeus seguem em terreno negativo Destaque para a publicação dos indicadores PMIs na Europa e nos EUA Declarações...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador