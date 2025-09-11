Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/09/2022
Os índices em Wall Street terminaram a sessão de ontem em baixa com o S&P 500 a cair pelo terceiro dia consecutivo. O S&P...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices em Wall Street terminaram a sessão de ontem em baixa com o S&P 500 a cair pelo terceiro dia consecutivo. O S&P...
A Reuters avançou hoje que um dos maiores bancos de investimento, Credit Suisse (CSGN.CH) está a considerar várias opções...
EUA, armazenamento de gás natural, segundo o relatório do EIA. Real: 103 bcf. Previsto: 97 bcf. Anterior: 77 bcf. Este é o...
EUA, pedidos de desempregados. Real: 213k. Previsão: 218k. Anterior: 213k. Os pedidos semanais de desemprego ficaram nos 213.000,...
Muitos investidores, jogadores e fãs de jogos estão neste momento a perguntar-se o que precisa de acontecer para que o sentimento regresse...
O índice alemão tenta recuperar as quedas da última sessão Gráfico diário O DE30 está a tentar regressar...
A maratona de decisões do lado dos bancos centrais agendada para esta semana está a chegar ao fim. Aos investidores estiveram atentos às...
Índices europeus voltam a registar quedas Comentários do CFO do Deutsche Bank apoiaram a recuperação do...
Índices europeus voltam a registar quedas Comentários do CFO do Deutsche Bank apoiaram a recuperação do...
A CBRT decidiu inesperadamente reduzir a principal taxa de referência de 13% para 12%. O par USDTRY reagiu com um enfraquecimento acentuado da lira...
O Banco de Inglaterra anunciou a sua última decisão de política monetária às 12:00 horas. Os economistas esperavam uma...
