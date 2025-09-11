URGENTE: O Gás Natural cai após relatório da EIA
Variação nos Estoques de Gás Natural da EIA (BCF) Dado atual: 57B (Previsão: 55B, Anterior: 29B) O NATGAS registrou...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Variação nos Estoques de Gás Natural da EIA (BCF) Dado atual: 57B (Previsão: 55B, Anterior: 29B) O NATGAS registrou...
O CEO da Amazon, Andy Jassy, enfatizou a necessidade de a empresa operar como a "maior startup do mundo" em sua carta anual aos acionistas...
______________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta...
Relatório do CPI dos EUA em março: 2,4% em termos anuais (YoY) vs 2,5% esperados e 2,8% anteriormente CPI mensal (MoM): -0,1% vs 0,1%...
CME Group e CBOE Global Markets estão entre os principais fornecedores de instrumentos financeiros, voltados principalmente para investidores institucionais...
As ações da Capri Holdings (CPRI.US) subiram quase 5,5% no pré-mercado após a Prada concordar em adquirir a Versace por $1,375...
09:30 AM Horário de Brasília - Dados de Emprego dos EUA para Abril: Pedidos de auxílio-desemprego iniciais: 223K (realizado)...
Às 09h30 (horário de Brasília) de hoje, serão divulgados os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos...
Fatos – US100 (10.04.2025) O Nasdaq 100 registrou ontem sua sessão mais forte desde 2001, com uma alta de mais de 12%. Após...
O sentimento do mercado acionário europeu está enfraquecendo após uma abertura eufórica. Os futuros do DAX (DE40) caem 3%,...
O ouro se recuperou quase 5,5% desde a mínima de segunda-feira. Embora o contrato futuro de GOLD tenha recuado a partir do nível de retração...
Petróleo O petróleo bruto recuou 20% desde que os Estados Unidos anunciaram pela primeira vez tarifas retaliatórias. O WTI caiu...
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company divulgou seus resultados mensais e trimestrais estimados. A empresa reportou um aumento de 42% na receita...
A volatilidade tem sido extrema nesta semana, impulsionada por eventos de grande repercussão que fizeram os mercados oscilarem de um extremo ao...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou...
Wall Street disparou no final da sessão de ontem após Donald Trump suspender a maioria das tarifas retaliatórias por 90 dias durante...
Nesta quinta-feira, 10 de abril, os mercados globais estarão atentos à divulgação do Índice de Preços ao Consumidor...
O Federal Reserve divulgou as minutas da reunião realizada entre 18 e 19 de março de 2025, revelando que os membros mantiveram a taxa dos...
Resumo Diário: Mercados em Euforia após Trump adiar tarifas por 90 dias Os mercados experimentaram uma volatilidade extrema, com o...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador