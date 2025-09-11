Conferência de imprensa de Powell - principais pontos
Declarações de abertura: O Fed quer trazer a inflação de volta às metas desejadas Será necessário...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Fed decidiu ontem aumentar as taxas de juro em 75 pontos base, em linha com as expectativas, e o gráfico de pontos mostrou uma taxa média...
O Fed anunciou hoje uma nova subida de 75 pontos base, empurrando as taxas de juro para valores perto de 3,00-3,25%. Esperavase, portanto,...
O FOMC anunciou a sua última decisão de política monetária às 19:00. O anúncio saiu em linha com as expectativas...
QUAL SERÁ O PRÓXIMO MOVIMENTO DO FED?
A Intel é conhecida por ser um precursor na evolução tecnológica de Silicon Valley, sendo líder de processadores e chips...
As ações da Sesen Bio (SESN.US) estão a registar o pior desempenho em Wall Street nos dias de hoje. O preço das acções...
Índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje em alta A declaração de Putin resultou apenas numa...
Banco Nacional Suíço anunciará a decisão sobre as taxas na quinta-feira, 8:30 da manhã BST O SNB prevê...
A Alemanha decidiu finalmente nacionalizar o Uniper (UN01.DE): Em Julho, a Alemanha decretou um salvamento financeiro recorde da Uniper devido à...
"A semana dos bancos centrais" continua com seriedade, e embora a atenção dos investidores esteja centrada no Fed dos EUA, do outro...
