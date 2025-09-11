Criptos negoceiam laterais antes da Fed. Será o Ethereum a blockchain americana?
As criptomoedas estão a mover-se numa tendência lateral antes da próxima decisão da Reserva Federal, que será anunciada...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Departamento de Energia dos EUA divulgou hoje às 15h30 um relatório semanal sobre os inventários petrolíferos dos EUA, BST....
A Comissão Europeia aprovou hoje um projecto de apoio ao setor do hidrogénio. O projecto deverá valer até 5,2 mil milhões...
O índice do dólar continua a subir e está neste momento a ser negociado perto dos máximos de 2002, à medida que...
O par GBPUSD voltou a testar a marca dos 1,1300 no início da sessão, após a publicação dos dados referentes ao défice...
Mercados aguardam pelo desfecho da reunião da FOMC Nacionalização da Uniper, acções desvalorizam mais...
Nas últimas semanas, os mercados têm estado preocupados com a possibilidade dos bancos centrais virem a assumir uma posição...
O PSI entrou numa losing streak, sendo que ontem marcou a 6ª sessão consecutiva de perdas. No entanto, no início das negociações...
