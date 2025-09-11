SEK valoriza, após o Riskbank ter anunciado um aumento de 100 pts base sobre as taxas de juro
O Riksbank anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 8:30 da manhã. As expectativas eram mistas - os economistas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Riksbank anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 8:30 da manhã. As expectativas eram mistas - os economistas...
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que o Riksbank aumente as taxas de juro Dados sobre a inflação...
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que o Riksbank aumente as taxas de juro Dados sobre a inflação...
Os índices dos EUA terminaram ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,69%, o Dow Jones subiu 0,64% e o Nasdaq subiu 0,76%. Russell...
Os índices dos EUA terminaram ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,69%, o Dow Jones subiu 0,64% e o Nasdaq subiu 0,76%. Russell...
A indústria do gaming começou esta nova semana em terreno negativo, tudo graças ao "leak" da 6ª parte do popular...
A indústria do gaming começou esta nova semana em terreno negativo, tudo graças ao "leak" da 6ª parte do popular...
A sessão de hoje está a ser marcada pela recuperação do clima de risk-on nos mercados, apesar das quedas iniciais nas equities...
A sessão de hoje está a ser marcada pela recuperação do clima de risk-on nos mercados, apesar das quedas iniciais nas equities...
O par USDJPY está a seguir uma tendência de alta a longo prazo. No mês passado, o preço recuperou, como esperávamos, da...
O par USDJPY está a seguir uma tendência de alta a longo prazo. No mês passado, o preço recuperou, como esperávamos, da...
Planet Labs (PL.US) é uma empresa sediada nos EUA, fundada por antigos cientistas da NASA. A Planet fornece imagens de satélite precisas...
Planet Labs (PL.US) é uma empresa sediada nos EUA, fundada por antigos cientistas da NASA. A Planet fornece imagens de satélite precisas...
As criptomoedas não estão a conseguir resistir ao sentimento negativo que prevalece no mercado de acções. Os mercados ainda...
As criptomoedas não estão a conseguir resistir ao sentimento negativo que prevalece no mercado de acções. Os mercados ainda...
Índices europeus voltam a cair no início desta semana Euforia à volta do IPO da Porsche AG continua! O início...
Índices europeus voltam a cair no início desta semana Euforia à volta do IPO da Porsche AG continua! O início...
Esta semana, não perca: 2ª A 6ª FEIRA - 15h00 ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em...
Esta semana, não perca: 2ª A 6ª FEIRA - 15h00 ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em...
O petróleo está mais uma vez a ser negociado em baixa no início desta semana, o que pode ser argumentado com um dólar...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador