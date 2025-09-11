Oferta de petróleo no mercado continua a cair
O petróleo está mais uma vez a ser negociado em baixa no início desta semana, o que pode ser argumentado com um dólar...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão de hoje está mais uma vez a ser marcada por quedas nos índices europeus, onde a bolsa portuguesa não está a...
A corrida ao dólar americano continua, mas será posta à prova esta semana. O Fed anunciará a sua decisão de política...
Índices europeus seguem em baixa Criptomoedas prolongam as perdas do fim-de-semana. Bitcoin cai mais de 5% Semana marcada...
Os índices da Ásia-Pacífico registaram quedas esta madrugada. Kospi caiu 1%, os índices da China desvalorizaram perto...
O índice de referência US500 caiu durante a sessão de hoje para o nível mais baixo desde meados de julho, com o alerta de lucro...
As ações da Wheaton Precious Metals perderam quase 10% no mês passado e caíram quase 25% no acumulado do ano. A avaliação...
O par EURUSD saltou acima do nível de paridade após a divulgação do relatório da UoM, ter mostrado que o sentimento...
Os dados do CPI dos EUA para agosto desencadearam uma liquidação nos mercados de ações globais, com o aumento das...
