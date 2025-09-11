Três mercados a observar na próxima semana (16.09.2022)
Os dados do CPI dos EUA para agosto desencadearam uma liquidação nos mercados de ações globais, com o aumento das...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os fabricantes de armas dos EUA, Boeing e Raytheon, estão sob pressão do lado da oferta, apesar de um ambiente aparentemente "favorável"...
O sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para os EUA subiu para 59,5 em setembro, de 58,2 em agosto, ligeiramente abaixo das previsões...
Índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje em queda acentuada US100 quebrou abaixo do nível de 12000 pts As revisões...
A Bitcoin ainda está a recuperar à pressão vendedora e impedir os ursos de empurrar o preço abaixo dos US$ 20.000....
A sessão de hoje está mais uma vez a ser marcada por quedas nos índices europeus, onde a bolsa portuguesa não está a...
GBPUSD caiu abaixo da marca dos 1,14, sendo este o nível mais baixo desde 1985, uma vez que os últimos dados suscitaram receios adicionais...
O preço da criptomoeda Cosmos ainda está próximo dos máximos da semana passada, apesar do sentimento de deterioração...
DE30 sob pressão Ações da Deutsche Post recuam, depois da FedEx ter apresentado resultados trimestrais decepcionantes A...
A FedEx divulgou ontem os resultados trimestrais após o fecho do mercado Vendas e lucros desapontados, orientação para...
