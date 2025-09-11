Ações da FedEx desvalorizam mais de 20% durante o "premarket"!
A FedEx divulgou ontem os resultados trimestrais após o fecho do mercado Vendas e lucros desapontados, orientação para...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A FedEx divulgou ontem os resultados trimestrais após o fecho do mercado Vendas e lucros desapontados, orientação para...
Os dados mensais de actividade da China para Agosto foram divulgados esta noite e revelaram-se sólidos. A produção industrial, as...
Os dados mensais de actividade da China para Agosto foram divulgados esta noite e revelaram-se sólidos. A produção industrial, as...
Índices europeus seguem em baixa Dados sobre a Universidade de Michigan serão publicados hoje às 15h00 Vendas...
Índices europeus seguem em baixa Dados sobre a Universidade de Michigan serão publicados hoje às 15h00 Vendas...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em terreno negativo. O S&P 500 caiu 1,13%, o Dow Jones caiu 0,56% e o Nasdaq...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em terreno negativo. O S&P 500 caiu 1,13%, o Dow Jones caiu 0,56% e o Nasdaq...
Vendas a retalho, a manchete, surpreende pela positiva Leitura fraca do núcleo e revisões desfavoráveis As vendas a retalho...
Vendas a retalho, a manchete, surpreende pela positiva Leitura fraca do núcleo e revisões desfavoráveis As vendas a retalho...
A bolsa portuguesa terminou o dia de hoje a perder 1%, saindo prejudicada pelo fraco sentimento vivido no mercado - clima de risk-off. As ações...
A bolsa portuguesa terminou o dia de hoje a perder 1%, saindo prejudicada pelo fraco sentimento vivido no mercado - clima de risk-off. As ações...
A Energy Information Administration (EIA) informou hoje que os inventários doméstico de gás natural aumentou 77 mil milhões...
A Energy Information Administration (EIA) informou hoje que os inventários doméstico de gás natural aumentou 77 mil milhões...
O risco crescente de uma crise energética na Europa obriga os governos a procurar alternativas de energia. O Japão está a considerar...
O risco crescente de uma crise energética na Europa obriga os governos a procurar alternativas de energia. O Japão está a considerar...
O clima de risk-off está a dominar a sessão norte-americana desta quinta-feira, na sequência de um conjunto de dados macroeconómicos...
O clima de risk-off está a dominar a sessão norte-americana desta quinta-feira, na sequência de um conjunto de dados macroeconómicos...
A Uranium Energy Corp é actualmente o maior produtor de urânio dos EUA. Nos Estados Unidos, a produção da matéria-prima...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador