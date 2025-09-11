O Nasdaq 100 Sobe Mais de 11% 📈
Trump anunciou uma suspensão de 90 dias das tarifas para os países que optaram por cooperar e iniciaram negociações com os...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os preços do petróleo WTI despencaram para o nível mais baixo em quatro anos, em meio a um duplo impacto: aumento da produção...
Os títulos norte-americanos estão a caminho de registrar suas quedas mais acentuadas desde a crise de 2008. Os maiores aumentos estão...
União Europeia aprova tarifas retaliatórias de €21 bilhões ($23,2 bilhões) sobre produtos dos EUA em resposta às...
11:30 PM BST, Estados Unidos - Dados da EIA: Estoques de Petróleo Bruto: atual 2,553M; previsto 2,200M; anterior 6,165M; Estoques...
Vendas no Atacado dos EUA (Mensal): 2,4% (Previsto: 0,8%, Anterior: -1,3%) Estoques no Atacado dos EUA (Mensal Revisado): 0,3% (Previsto: 0,4%, Anterior:...
Vendas no atacado nos EUA (mensal): 2,4% (previsão: 0,8%, anterior: -1,3%) Estoques no atacado nos EUA (mensal, revisão): 0,3%...
Não há uma forma suave de dizer: o petróleo despencou. Em apenas cinco sessões, tanto o Brent quanto o WTI perderam mais de...
Os principais índices dos EUA fecharam em queda em um dia volátil. O otimismo inicial desapareceu perto do fechamento após o deterioramento...
Apple (AAPL.US) recebeu uma revisão para "manter" da Jefferies após a queda significativa das ações após os...
O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, anunciou que assumirá um papel de liderança nas negociações tarifárias...
Uma recessão nos EUA é provável O progresso nos acordos comerciais é essencial para acalmar os mercados A economia dos...
Situação geral do mercado: Os preços das ações europeias caíram drasticamente após a China impor tarifas...
Os futuros sobre o índice CBOE VIX (VIX) sobem quase 7% enquanto o S&P 500 cai 1,8% em meio a temores de que a guerra comercial entre os EUA...
Ministério das Finanças da China: Vai impor tarifas adicionais sobre produtos dos EUA a partir de 10 de abril. Ministério das...
Fatos: GBPUSD rompeu o suporte chave para baixo O par invalidou a estrutura 1:1 Opinião: Ao observar o gráfico...
As ações da Peabody Energy e de outras empresas de carvão dos EUA estão em alta hoje no pré-mercado, após o presidente...
Os contratos sobre o índice chinês HSCEI (CHN.cash) estão subindo quase 7% hoje, à medida que o mercado antecipa que o impacto...
WTI no nível mais baixo desde fevereiro de 2021 em resposta às tarifas recíprocas O petróleo continua sua forte queda após...
