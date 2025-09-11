DE30 prolonga as perdas da última sessão
DE30 prolonga as perdas da última sessão O governo alemão decide privatizar a Lufthansa A sessão de hoje...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As criptomoedas entraram em sell-off durante a sessão de ontem após a publicação dos dados sobre a inflação...
JPMorgan emitiu uma recomendação para negociar o par EURUSD. O banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada...
Hirokazu Matsuno, o secretário de gabinete principal do Japão, comunicou que o governo está pronto a tomar qualquer decisão...
Os números apresentados ontem pelo indicador IPC nos Estados Unidos desencadeou um sell-off nos índices em Wall Street. Enquanto...
A bolsa portuguesa terminou ontem em terreno negativo, depois do sell-off registado nas principais bolsas mundiais. A sessão de hoje está...
Índices europeus tentam recuperar parte das recentes quedas Destaque para o relatório do IPP nos EUA sobre a inflação...
Os índices em Wall Street voltaram a registar fortes quedas ontem após a publicação dos dados do IPC, no qual saiu ao...
A leitura da inflação americana, pior do que a esperada para Agosto, reduziu substancialmente a procura de activos de risco que floresceu...
