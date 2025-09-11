EUR/USD aproxima-se da paridade!
A leitura da inflação americana, pior do que a esperada para Agosto, reduziu substancialmente a procura de activos de risco que floresceu...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Dados sobre a inflação desiludem os mercados Inflação subjacente fica acima das expectativas Os mercados esperam...
ATUALIZAÇÃO - VISÃO DE MERCADO
Os dados sobre a inflação acima das previsões nos EUA surpreendeu os mercados, que esperavam um abrandamento da inflação....
Os dados do IPC dos EUA relativos à inflação de Agosto foram superiores às expectativas do mercado, uma vez que a inflação...
Os dados de hoje sobre a inflação ficaram completamente fora das expectativas do mercado. A inflação de 6,3% YoY mostra que...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Petróleo O recuo do USD apoia a recuperação do petróleo Os Estados Unidos dizem que a última resposta do Irão...
DE30 valoriza antes da publicação dos dados sobre a inflação nos EUA Índice ZEW sai pior do que os analistas...
As criptomoedas estão a recuar, depois das subidas registadas ontem. O preço da Bitcoin continua a ser negociada perto dos 22.000 dólares...
Nel (NEL.NO) é uma empresa norueguesa de infra-estruturas e tecnologia de hidrogénio. As acções foram negociadas hoje em dia...
