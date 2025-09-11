Última-hora: Prata dispara 5%
A prata saltou para o valor mais alto em quase quatro semanas e superou drasticamente outros metais preciosos antes dos números de inflação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices dos EUA iniciaram a negociação de hoje em alta US30 testa grande resistência As ações da...
As criptomoedas registram um rally diante da próxima Ethereum Merge. O sentimento positivo no mercado de ações e um dólar...
O Velho Continente inicia a sessão de hoje com ganhos A euforia em torno do IPO da Porsche AG continua! A primeira...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Os mercados de ações globais terminaram as negociações da semana passada em clima de risco e o sentimento otimista também...
O EURUSD está a obter enormes ganhos no início de uma nova semana, com o principal par de moedas a ser negociado 1,5% mais alto...
Mercados europeus prontos para uma abertura em alta O crescimento do PIB do Reino Unido atingiu 0,2% MoM em julho (exp. 0,4% MoM)...
Os índices asiáticos negociaram em alta no início de uma nova semana. O Nikkei e S&P/ASX 200 ganharam 1%. As condições...
