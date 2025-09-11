Criptomoedas voltam a dar sinais de recuperação
As criptomoedas estão a tentar recuperar a tendência de alta, a Bitcoin abrandou o movimento de baixa perto dos 18.500 dólares: A...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As criptomoedas estão a tentar recuperar a tendência de alta, a Bitcoin abrandou o movimento de baixa perto dos 18.500 dólares: A...
O BCE anunciou novos aumentos sobre as taxas de juro em 75 bps para 1,25%, o nível mais elevado desde Novembro de 2011, tal como os mercados antecipavam. O...
DE30 manteve-se misto antes da reunião do BCE Bancos valorizaram durante a primeira metade do dia A sessão de hoje...
A decisão de política monetária do Banco Central Europeu (13h15 BST) é um evento chave do dia. Espera-se que o banco aumente a...
A Norway's Equinor (EQNR.NO) é uma das maiores empresas de energia da Europa. A empresa consolida a sua carteira de investimentos em commodities,...
Graças à melhoria no sentimento do mercado, o EURUSD voltou a recuperar acima dos níveis da paridade. O par está a testar...
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que o BCE anuncie um novo aumento das taxas de juro em 75 pts Declarações...
