Calendário económico: Investidores atentos à decisão do BCE!
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que o BCE anuncie um novo aumento das taxas de juro em 75 pts Declarações...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que o BCE anuncie um novo aumento das taxas de juro em 75 pts Declarações...
Os índices dos Estados Unidos recuperaram na sessão de ontem, à medida que os preços do petróeo e das yields caíam. O...
GBPUSD voltou a cair durante a sessão de hoje para os níveis mais baixos desde Março de 2020, numa altura em que as perspectivas macroeconómicas...
O preço do OIL.WTI caiu abaixo da marca dos $84 por barril esta quarta-feira, atingindo o nível mais baixo desde Janeiro, uma vez que as...
O Banco do Canadá aumentou as taxas de juro 75 bps para 3,25%, como amplamente esperado. O banco ainda considera que as taxas de juro possam vir...
OIL.WTI Esta semana, os preços do petróleo voltaram a cair perto dos níveis de Janeiro, à medida que as preocupações...
HEICO Corp. (HEI.US) é uma empresa sediada nos EUA que fabrica, presta serviços, projecta e distribui componentes e serviços avançados...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
DAX mantém-se lateral Ações da Uniper (UN01.DE) sob pressão A sessão de hoje volta a ser...
O Banco Central Europeu (BCE) irá anunciar esta quinta-feira às 13:15 a sua decisão sobre as taxas de juro, seguindo da conferência...
As criptomoedas têm estado a lateralizar nas últimas 2 semanas, mas a procura não tem sido capaz de suportar a avaliação...
