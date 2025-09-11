O iene japonês em foco (09.04.2025)
Hoje, o iene japonês (JPY) está entre as moedas com melhor desempenho, registrando forte valorização após o recente anúncio...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O calendário econômico de hoje não traz muitas publicações interessantes, exceto pela ata da última reunião...
Os mercados estão reagindo com uma nova onda de vendas à introdução de tarifas amplas de 104% sobre as importações...
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fabricante de chips sob encomenda do mundo, está sendo investigada pelo governo dos Estados...
Os índices apagam completamente os ganhos e voltam a cair após a escalada da guerra comercial entre os EUA e a China. No momento...
Em uma entrevista que terminou há poucos minutos, Austan Goolsbee, do Fed, expressou crescente preocupação com as consequências...
O porta-voz da Casa Branca, Levitt, afirmou que os EUA acabaram de impor uma tarifa adicional de 50% sobre a China, elevando as tarifas totais para um...
A Lantheus Holdings, especializada em soluções radiofarmacêuticas para oncologia, cardiologia e neurologia, consolida-se como uma das...
Na abertura da sessão dos EUA, observamos ganhos dinâmicos. Os índices já estão subindo entre 3,50–4,00%. O otimismo...
Os índices americanos começam a sessão à vista com fortes ganhos. A euforia entre os investidores é impulsionada pelas...
A sessão de hoje mostra uma onda de recuperação após as quedas que vêm ocorrendo desde quinta-feira. Os índices...
Os temores sobre tarifas continuaram dominando os mercados após a resposta da China. Os futuros dos EUA se mantiveram estáveis após...
Após uma liquidação recorde iniciada na quarta-feira, quando Trump anunciou novas tarifas, hoje os mercados em muitos países...
O colapso do petróleo após o anúncio das tarifas dos Estados Unidos em 2 de abril foi significativo, embora não totalmente...
Fatos: CAD/CHF recuou da principal zona de resistência de médio prazo O sentimento de médio prazo permanece baixista Opinião: CAD/CHF...
"Um corte de 25 pontos-base [na Zona do Euro] é necessário em abril", comentou Gediminas Simkus, membro do Conselho do Banco Central...
Índice de Otimismo de Pequenos Negócios (NFIB) dos EUA: Resultado atual: 97,4 (Previsão: 99, Anterior: 100,70) O economista-chefe...
