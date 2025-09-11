EUR/USD: permanece abaixo da sua paridade
A sessão de hoje está a ser relativamente calma para o par EUR/USD. No entanto, é importante notar que o euro continua a ser negociado...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A sessão de hoje está a ser relativamente calma para o par EUR/USD. No entanto, é importante notar que o euro continua a ser negociado...
A sessão de hoje está a ser relativamente calma para o par EUR/USD. No entanto, é importante notar que o euro continua a ser negociado...
Os índices bolsistas estão a ser negociados em baixa, no seguimento da ação do Kremlin que declarou que a Rússia...
Os índices bolsistas estão a ser negociados em baixa, no seguimento da ação do Kremlin que declarou que a Rússia...
O início das negociações de hoje ficaram marcadas pelas quedas nos índices europeus, depois da Gazprom ter suspendido por completo...
O início das negociações de hoje ficaram marcadas pelas quedas nos índices europeus, depois da Gazprom ter suspendido por completo...
Kazatomprom é o maior produtor mundial de urânio, com a empresa a representar mais de 25% da produção total de matérias-primas...
Kazatomprom é o maior produtor mundial de urânio, com a empresa a representar mais de 25% da produção total de matérias-primas...
A OPEP decidiu reduzir a produção de petróleo, passando a 100.000 barris a partir de Outubro. O petróleo continua a subir....
A OPEP decidiu reduzir a produção de petróleo, passando a 100.000 barris a partir de Outubro. O petróleo continua a subir....
Os resultados da corrida de liderança do Partido Conservador do Reino Unido acabaram de ser anunciados e não resultaram numa surpresa. Liz...
Os resultados da corrida de liderança do Partido Conservador do Reino Unido acabaram de ser anunciados e não resultaram numa surpresa. Liz...
As criptomoedas têm vindo a consolidar nos últimos dias, sendo que a volatilidade também tem sido reduzida nos últimos dias....
As criptomoedas têm vindo a consolidar nos últimos dias, sendo que a volatilidade também tem sido reduzida nos últimos dias....
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
As preocupações sobre a próxima crise energética estão a pressionar os mercados europeus O governo alemão...
As preocupações sobre a próxima crise energética estão a pressionar os mercados europeus O governo alemão...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
O rápido aumento dos preços da energia está a levar o governo alemão a decidir sobre mais pacotes de ajudas. Segundo um porta-voz...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador