Índices PMIs na Europa acabam de ser publicados
As revisões dos PMI europeus no setor industrial de Agosto, divulgados na semana passada, revelaram-se francamente positivos. As expectativas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Tanto os índices europeus como o EURUSD estão hoje no centro das atenções. A Gazprom anunciou na sexta-feira que irá...
Pressões nos mercados europeus deverão retomar após a Gazprom anunciar a paragem total do fornecimento de gás Resultados...
A Rússia anunciou na sexta-feira que irá suspender completamente o fornecimento de gás para a Europa através do gasoduto...
EUA, Pedidos de fábrica. Actual: -1.0% MoM. Expectativa: 0.2% MoM. Anterior: 2.0% MoM
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
O relatório NFP altamente antecipado foi divulgado às 13h30 BST e mostrou que a economia dos EUA adicionou 315 mil empregos em agosto, em...
NFP AO VIVO
O mercado de trabalho americano tem tido um bom desempenho este ano, mesmo com a economia dos EUA a entrar em recessão técnica. No entanto,...
13:15
Ganhos DE30 antes da leitura dp NFP Nikon faz oferta por ações da SLM Solutions (AM3D.DE) A última...
