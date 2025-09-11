DE30 ganha antes do NFP
Ganhos DE30 antes da leitura dp NFP Nikon faz oferta por ações da SLM Solutions (AM3D.DE)
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O NZDUSD atingiu os níveis mais baixos desde Maio de 2020 durante a sessão de hoje, à medida que a postura hawkish da FED e as novas...
Índices europeus registam perdas ligeiras Relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA em destaque Indicador IPP referente à...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem de forma mista. O S&P 500 subiu 0,30%, o Dow Jones subiu 0,46% enquanto...
A indústria do gaming há muito que espera o surgimento de algum dos Deuses da ex machina que poderia mudar o terrível sentimento em...
A sessão de hoje voltou a ser marcada pelas quedas nos índices europeus, onde a bolsa portuguesa acaba por conseguir registar perdas inferiores...
Os inventários de gás dos EUA aumentaram 61 bcf; em comparação com as expectativas de 58 bcf. O aumento é ligeiramente...
Embora os preços do gás na Europa estejam relativamente estáveis nos padrões actuais (mais de 100 euros abaixo dos máximos...
O índice PMI industrial analisado pelo ISM subiu durante o mês de Agosto para 52.8, em comparação com os 52.5 registados...
