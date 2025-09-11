Dados do ISM saem acima das projeções dos analistas!
O índice PMI industrial analisado pelo ISM subiu durante o mês de Agosto para 52.8, em comparação com os 52.5 registados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
EUA, PMI industrial de Agosto (final). Final: 51.5 Primeira publicação: 51.3
índice PMI industrial de Agosto no Canadá. Leitura: 48.7 (prev 52.5)
O índice alemão continua a cair e aproxima-se mais uma vez dos mínimos deste ano. Gráfico diário O DE30...
Cerca de 232 mil americanos inscreveram-se para a obtenção dos subsídios de desemprego em comparação com os...
DE30 continua a desvalorizar e aproxima-se da marca dos 12.600 pts Índice PMI industrial na Alemanha sai abaixo das expectativas A...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Foi publicado esta manhã os índices PMIs para Agosto dos países europeus. A maioria deles foram revisões dos dados divulgados...
A sessão de hoje volta a ser marcada pela fraqueza do iene japonês em relação ao dólar americano para níveis dos...
As acções dos fabricantes de chips dos EUA estão hoje a cair durante o pre-market, na sequência de acções das...
