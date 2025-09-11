Gráfico do dia - BITCOIN (01.09.2022)
O sentimento nos mercados voltou a piorar na sequência do discurso de Powell no Simpósio de Jackson Hole na sexta-feira da semana passada....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus voltam afundar Revisão dos PMis e dados do ISM industrial de Agosto Tensões no estreito de...
Os índices dos EUA voltaram a registar quedas. O S&P 500 caiu 0,78%, o Dow Jones caiu 0,88% e o Nasdaq caiu 0,56%. Russell 2000 caiu 0,62%. Os...
OIL.WTI A sessão desta quarta-feira revelou-se francamente dura para os preços do petróleo. Ao analisarmos para o gráfico...
O Goldman Sachs e o Bank of America, têm indicado que esperam uma subida de 75 bps na próxima semana por parte do BCE. Muitos...
Os inventários de crude dos EUA registaram uma queda de 3,3 milhões em comparação com o valor esperado de 95 mil. Os inventários...
O PIB referente ao segundo trimestre no Canadá ficou nos 3,3%, embora os analistas esperassem um crescimento na ordem dos 4,4%. No trimestre...
O relatório do emprego do ADP referente ao mês de Agosto foi divulgado hoje às 13:15. Este foi o primeiro relatório após...
O sentimento do mercado em relação à Bed Bath & Beyond (BBBY.US) deteriorou-se antes da abertura da sessão de hoje,...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
A Bitcoin abrandou o movimento de baixa perto dos $19.700 e continua a ser negociada perto da marca dos $20.000. A Ethereum está novamente...
DE30 continua a ser negociado abaixo da marca dos 13.000 pts Inflação na Europa continua a acelerar A sessão...
