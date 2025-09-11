DE30 permanece abaixo da marca dos 13.000 pts
DE30 continua a ser negociado abaixo da marca dos 13.000 pts Inflação na Europa continua a acelerar A sessão...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
DE30 continua a ser negociado abaixo da marca dos 13.000 pts Inflação na Europa continua a acelerar A sessão...
O preço das acções da Hewlett&Packard, vulgarmente conhecida como HP, estão hoje a cair quase 10% antes da abertura do...
O preço das acções da Hewlett&Packard, vulgarmente conhecida como HP, estão hoje a cair quase 10% antes da abertura do...
Os índices americanos registaram ontem a terceira sessão consecutiva de perdas, na sequência das declarações de Powell...
Os índices americanos registaram ontem a terceira sessão consecutiva de perdas, na sequência das declarações de Powell...
índices europeus tentam recuperar parte das recentes quedas Destaque para o relatório do ADP Dados sobre a inflação...
índices europeus tentam recuperar parte das recentes quedas Destaque para o relatório do ADP Dados sobre a inflação...
Apesar dos índices de ontem terem começado em terreno positivo , acabaram por terminar a sessão no vermelho. O S&P 500 caiu...
Apesar dos índices de ontem terem começado em terreno positivo , acabaram por terminar a sessão no vermelho. O S&P 500 caiu...
Índice que mede a Confiança do Consumidor do CB para Agosto: Actual: 103,2; Previsto 97,9; Previsto 95,7 Vagas de empregos...
Índice que mede a Confiança do Consumidor do CB para Agosto: Actual: 103,2; Previsto 97,9; Previsto 95,7 Vagas de empregos...
O S&P 500 (US500) apaga completamente o seu ressalto anterior e cai perto do fecho de ontem. O S&P 500 está abaixo dos 4050 pontos e da...
O S&P 500 (US500) apaga completamente o seu ressalto anterior e cai perto do fecho de ontem. O S&P 500 está abaixo dos 4050 pontos e da...
DE30 ganha na sessão de hoje Expectativas para a leitura da inflação alemã A sessão de negociação...
DE30 ganha na sessão de hoje Expectativas para a leitura da inflação alemã A sessão de negociação...
Os dados flash da inflação do IPC para Agosto da Alemanha foram divulgados hoje às 13:00 BST. O mercado esperava que acelerasse de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador