Última-hora: EUR tem uma reação tímida aos dados do IPC alemão
Os dados flash da inflação do IPC para Agosto da Alemanha foram divulgados hoje às 13:00 BST. O mercado esperava que acelerasse de...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Petróleo Os mercados começam a fixar os preços nos potenciais cortes de produção da OPEP+ até ao final...
EURUSD continua a ser acompanhado de perto pelos investidores, uma vez que o par continua a ser negociado muito perto da sua paridade. O calendário...
O início das negociações desta terça-feira estão a ficar marcadas por uma melhoria no sentimento do mercado, com quase...
Índices europeus dão sinais de recuperação Espera-se que a inflação volte a subir na Alemanha Índice...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,67%, o Dow Jones caiu 0,57% e o Nasdaq registou...
VISÃO SEMANAL
As equities americanas voltaram a cair esta segunda-feira Postura hawkish do FED e do BCE pressionam os mercados A primeira sessão...
A sessão de hoje está a ser marcada por uma ligeira melhoria no sentimento do mercado, depois da sessão de sexta-feira ter sido francamente...
