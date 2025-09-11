US indices under selling pressure📉
US indices react with declines to Powell's decisive short speech in Jackson Hole: Fed won't make a mistake and allow itself to pause too...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
US indices react with declines to Powell's decisive short speech in Jackson Hole: Fed won't make a mistake and allow itself to pause too...
Powell aberto a uma subida de 75bp, dependendo dos dados globais do mercado de trabalho a partir de Julho Os índices dos EUA reagem com quedas...
Wall Street drops after Powell's speech, supply endures downward trading. US100 drops below 13 000 points. Source: xStation 5
Wall Street drops after Powell's speech, supply endures downward trading. US100 drops below 13 000 points. Source: xStation 5
Univ de Michigan Sentimento do consumidor Ag : 58,2 (est 55,5; prev 55,1) - Condições actuais: 58,6 (est 55,6; prev 55,5) - Expectativa:...
Univ de Michigan Sentimento do consumidor Ag : 58,2 (est 55,5; prev 55,1) - Condições actuais: 58,6 (est 55,6; prev 55,5) - Expectativa:...
Comentários de Powell: Quanto mais tempo a inflação elevada persistir, mais provável é que se torne enraizada. O...
Comentários de Powell: Quanto mais tempo a inflação elevada persistir, mais provável é que se torne enraizada. O...
A bolsa de valores dos EUA iniciaram a sessão de hoje flat Os investidores aguardam o discurso de Jerome Powell às...
A bolsa de valores dos EUA iniciaram a sessão de hoje flat Os investidores aguardam o discurso de Jerome Powell às...
O final da semana traz uma venda no mercado de criptomoedas, que reage com quedas face à aversão ao risco antes do discurso de Jerome...
O final da semana traz uma venda no mercado de criptomoedas, que reage com quedas face à aversão ao risco antes do discurso de Jerome...
Inflação PCE core, Junho. Real: 4,6% YoY. Esperada: 4,7% YoY. Anterior: 4,8% YoY. Despesas pessoais, Junho. Real: 0,1% MoM....
Inflação PCE core, Junho. Real: 4,6% YoY. Esperada: 4,7% YoY. Anterior: 4,8% YoY. Despesas pessoais, Junho. Real: 0,1% MoM....
Quais ativos serão afetados com o discurso de Jerome Powell?
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰ ENTRE NO NOSSO CANAL DE TELEGRAM CLIQUE AQUI!
As ações da Electronic Arts (EA.US), uma conhecida empresa de jogos de vídeo, estão hoje a subir cerca de 15% durante...
As ações da Electronic Arts (EA.US), uma conhecida empresa de jogos de vídeo, estão hoje a subir cerca de 15% durante...
DE30 volta a testar os níveis de Fibonacci nos 38,2% O sentimento do consumidor realizado pelo GFK agravou-se em Setembro A...
DE30 volta a testar os níveis de Fibonacci nos 38,2% O sentimento do consumidor realizado pelo GFK agravou-se em Setembro A...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador