PBOC enfraquece o yuan em resposta às tarifas de Trump
O yuan chinês (USDCNH: +0,2%) retorna hoje a uma mínima histórica após o Banco Popular da China (PBOC) enfraquecer a taxa de...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O yuan chinês (USDCNH: +0,2%) retorna hoje a uma mínima histórica após o Banco Popular da China (PBOC) enfraquecer a taxa de...
Porsche AG reportou uma queda de 8% nas entregas globais no primeiro trimestre Infineon Technologies AG concordou em adquirir a Marvell Technology A...
Os futuros do Nasdaq 100 sobem quase 1% hoje. Embora tenham se recuperado um pouco da mínima de ontem próxima a 17.600 pontos, ainda é...
Os índices europeus sobem entre 0,5% e 0,9% antes da abertura dos mercados no Velho Continente. Os futuros dos índices norte-americanos...
A recuperação nos futuros dos índices norte-americanos, que sobem entre 0,6% e 0,9% nesta terça-feira, impulsionou o sentimento...
O ETF Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS vem ganhando tração em 2025, impulsionado pela recente alta nos rendimentos dos títulos...
Os índices norte-americanos enfrentaram oscilações extremas nesta sessão. O US500 chegou a despencar 4,7% após a abertura,...
O presidente Donald Trump intensificou sua guerra comercial com a China nesta segunda-feira, ameaçando impor uma tarifa adicional de 50% sobre as...
As ações da Strategy Inc. caíram 5% nesta segunda-feira após a empresa anunciar um prejuízo não realizado de...
Os temores relacionados as tarifas continuaram dominando os mercados após a resposta da China, que impôs um arancel de 34% sobre produtos...
Adviser Sênior da Casa Branca, Hassett: Trump está considerando uma pausa de 90 dias nas tarifas, exceto para a China (atualização:...
O CEO Jamie Dimon alertou que as tarifas vão "aumentar a inflação e aumentar a probabilidade de uma recessão"...
A tensão entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está alcançando níveis...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
Situação geral do mercado: As ações europeias despencaram no início da semana após a China anunciar tarifas...
O fim de semana não trouxe tranquilidade aos mercados. A retaliação da China na forma de tarifas de 34% sobre todos os produtos dos...
O franco suíço (USDCHF: -1,5%) lidera as moedas do G10 hoje, à medida que investidores vendem dólares dos EUA diante das crescentes...
A turbulência nos mercados causada pela nova onda de tarifas anunciadas por Trump está longe de se dissipar, o que pode fazer com que os dados...
06:00 (GMT -3), Alemanha – Produção Industrial de fevereiro: Produção Industrial (MoM): -1,3% (previsão:...
A retaliação tarifária da China na sexta-feira aprofundou a liquidação em Wall Street, com o S&P 500 caindo 6%,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador